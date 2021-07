Bordères-Louron Église Saint-Germé Bordères-Louron, Hautes-Pyrénées Visite guidée Église Saint-Germé Bordères-Louron Catégories d’évènement: Bordères-Louron

Hautes-Pyrénées

Visite guidée Église Saint-Germé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordères-Louron. Visite guidée

Église Saint-Germé, le samedi 18 septembre à 16:30

L’église romane Saint-Germé d’Ilhan, a bénéficié de travaux de restauration pour son maître-autel, à savoir le devant d’autel en cuir de Cordoue et le retable baroque. Lors de la visite de l’église, ces travaux seront présentés, ainsi que l’histoire, l’architecture et le mobilier de l’édifice qui présente également des peintures murales du XVIe siècle. Lors de la visite de l’église, les récents travaux de restauration seront présentés, ainsi que l’histoire, l’architecture et le mobilier de l’édifice orné de peintures murales du XVIe siècle. Église Saint-Germé Ilhan, 65590 Bordères-Louron Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordères-Louron, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Germé Adresse Ilhan, 65590 Bordères-Louron Ville Bordères-Louron lieuville Église Saint-Germé Bordères-Louron