Manvieux La ferme du Cevé Calvados, Manvieux Visite guidée d’une exploitation bio La ferme du Cevé Manvieux Catégories d’évènement: Calvados

Manvieux

Visite guidée d’une exploitation bio La ferme du Cevé, 19 juin 2021-19 juin 2021, Manvieux. Visite guidée d’une exploitation bio

La ferme du Cevé, le samedi 19 juin à 15:00

La ferme du Cevé de François Desaunais est une exploitation individuelle en bio depuis 2011. Il y pratique la polyculture d’élevage biologique avec un troupeau angus et est également adeptes de l’autonomie alimentaire. N’oubliez pas vos chaussures de marche pour parcourir plusieurs km !

Accès libre

Visite guidée La ferme du Cevé Chemin de la Perruque 14117 Manvieux Manvieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Manvieux Étiquettes évènement : Autres Lieu La ferme du Cevé Adresse Chemin de la Perruque 14117 Manvieux Ville Manvieux lieuville La ferme du Cevé Manvieux