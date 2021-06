Visite guidée d’un patrimoine historique remarquable : L’Institut de formation des Professionnels de santé de Fécamp IFSI, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fécamp.

Visite guidée d’un patrimoine historique remarquable : L’Institut de formation des Professionnels de santé de Fécamp

le samedi 18 septembre à IFSI

**Une histoire hospitalière millénaire** La professionnalisation des soins pourrait s’affilier à la fondation de l’abbaye de Fécamp en 1001. La règle bénédictine accordait une place particulière au malade. Les archives témoignent de la connaissance médicale des abbés dès le XIe siècle et mentionnent l’existence d’une infirmerie qui tend à devenir un hôpital-hospice au Moyen Age. Celui-ci est même cité en exemple par le pape en 1159 ! Il n’est donc pas si surprenant que sous l’Ancien Régime, le roi Louis XIV fonde à Fécamp en 1695 un hôpital dont l’acte est conservé aux archives municipales. Du moine infirmier à la présence des sœurs hospitalières, de la première ambulance à la piste d’hélicoptère de secours, le guide vous partagera les grandes étapes des progrès de la médecine, documents photographiques à l’appui et issus des archives municipales. **Une restauration du patrimoine historique exemplaire** Depuis le déménagement des services hospitaliers vers un établissement plus moderne sur le plateau St-Jacques, l’actuel Hôpital-Clinique des Hautes Falaises, les bâtiments historiques étaient sans affectation. Par volonté municipale, un chantier de restauration et de réhabilitation d’envergure a été mené en partenariat avec la Région Normandie pour y abriter l’Institut de formation des Professionnels de santé. Cet institut était en effet logé dans un bâtiment vétuste. Le projet mené par le cabinet MVT Architectes a abouti en 2021 avec l’inauguration du nouvel établissement en mars dernier. La beauté des lieux et la qualité architecturale des bâtiments, reconnue dans le Site Patrimonial Remarquable de Fécamp, transforment et redynamisent le quartier. L’occasion sera donnée aux visiteurs d’apprécier les matériaux de construction et de repérer certains détails architecturaux parfois insoupçonnés.

Places limitées. Réservation obligatoire à l’Office Intercommunal de Tourisme, départ toutes les 30 min au 02.35.28.51.01 ou sur https://bit.ly/3g5m5bZ. Durée 45 min.

Le guide vous partagera les grandes étapes des progrès de la médecine, documents photographiques à l’appui et issus des archives municipales.

IFSI 5 rue Saint-Nicolas, 76400 Fécamp Fécamp Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00