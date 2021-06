Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Métropole de Lyon Visite guidée du Trésor de la Cathédrale de Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée du Trésor de la Cathédrale de Lyon Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon. Visite guidée du Trésor de la Cathédrale de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean

Concernant les visites guidées, le public sera accueilli dans la nef puis sera accompagné à l’intérieur du trésor.

Les groupes en visites guidées seront limités à 30 personnes

Visite guidée de la collection (tapisserie, orfèvrerie, vêtements liturgiques) Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Place Saint Jean, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Adresse Place Saint Jean, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean Lyon