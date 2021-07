Lanmeur Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Finistère, Lanmeur Visite guidée du site historique de St Fiacre, à Lanmeur Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Lanmeur Catégories d’évènement: Finistère

le dimanche 19 septembre à 16:00

**Il était une fois une petite colline** Cette éminence si discrète aurait été occupée dès le Néolithique. Plusieurs millénaires après, s’y élève un ensemble religieux dédié à St Fiacre. Puis, trois siècles plus tard, pendant la Deuxième guerre mondiale, l’Allemagne nazie y implante une station de radio-guidage. La visite vous propose de (re) découvrir ce patrimoine oublié. « St Fiacre, un patrimoine oublié, du Néolithique à la Deuxième guerre mondiale. » _RDV Maison du patrimoine Kernitron. Départ en covoiturage / Petite marche en extérieur._ _Organisateur : section patrimoine ULAMIR CPIE Pays de Morlaix Trégor_

Tout public. Pensez au masque / Rendez-vous à 16h – Maison du patrimoine de Lanmeur (Kernitron) : Départ en co-voiturage pour le site de St Fiacre.

Du Néolithique à la Deuxième Guerre Mondiale, la longue histoire d’une petite colline. Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) 11 rue de Kernitron 29620 Lanmeur Lanmeur Finistère

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

