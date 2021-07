Tours Palais des Sports Indre-et-Loire, Tours Visite guidée du quartier du Sanitas Palais des Sports Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Visite guidée du quartier du Sanitas Palais des Sports, 18 septembre 2021, Tours. Visite guidée du quartier du Sanitas

Palais des Sports, le samedi 18 septembre à 17:00 Rendez-vous devant le palais des sports

Dans la seconde moitié du XXe siècle, Tours est marquée par la multiplication des grands chantiers urbains qui répondent à un besoin croissant de logements comme cela a été le cas pour du Sanitas. Palais des Sports 1 boulevard de Lattre-de-Tassigny, 37000 Tours Tours Sanitas Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Palais des Sports Adresse 1 boulevard de Lattre-de-Tassigny, 37000 Tours Ville Tours lieuville Palais des Sports Tours