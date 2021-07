Visite guidée du poste d’aiguillage de Sartrouville Poste d’aiguillage de Sartrouville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sartrouville.

Visite guidée du poste d’aiguillage de Sartrouville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Poste d’aiguillage de Sartrouville

Le poste de Sartrouville est situé à proximité de la gare de Sartrouville, 8 rue de l’Ilot. Il dépend de l’Etablissement Infra Circulation de Paris Saint-Lazare. Cette visite guidée a pour but de présenter le poste ainsi que son fonctionnement au public. Visite et découverte de la salle opérationnelle du poste d’aiguillage de Sartrouville. Les agents présents assureront : – Accueil dans la salle opérationnelle ; – Présentation de l’organisation ; – Présentation de la technologie du poste ; – Présentation de la zone géographique d’action ; – Présentation du plan de transport ; – Présentation de notre concours aux opérations travaux ; – Échanges autour de la gestion d’incidents / incivilités. L’évènement se déroule le samedi et dimanche 18&19 septembre 2021 de 10h à 16h. L’inscription se fait via la plateforme d’inscription JEP 2021 SNCF. Chaque personne qui souhaite faire la visite devra s’inscrire à l’avance. Plusieurs créneaux horaires sont proposés aux visiteurs : – La visite dure 30 minute donc 3 visites toutes les 2 h pour garder un créneau de souffle et absorber les retards éventuels. Donc 6 créneaux/jour. En effet, pour des questions de sécurité, 4-5 personnes par créneau sont autorisées dans le poste d’aiguillage. Les créneaux horaires sont les suivants : De 10h à 12h De 14h à 16h Les animaux ne sont pas autorisés dans les postes. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous sa responsabilité.

Plusieurs créneaux horaires sont proposés aux visiteurs : – La visite dure 30 minute donc 3 visites toutes les 2 h pour garder un créneau de souffle et absorber les retards éventuels. Donc 6 créneaux/jour.

Le poste de Sartrouville est situé à proximité de la gare de Sartrouville, 8 rue de l’Ilot. Il dépend de l’Etablissement Infra Circulation de Paris Saint-Lazare.

Poste d’aiguillage de Sartrouville 8 rue de l’Îlot 78500 Sartrouville Sartrouville La Plaine Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00