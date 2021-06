Visite guidée du patrimoine maritime à Saint-Valery-sur-Somme Entrepôt des Sels, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Entrepôt des Sels

RDV à l’entrepôt des sels à l’office de tourisme pour une présentation du bâtiment classé monument historique puis petit escapade dans le quartier du courtgain, ancien quartier des pêcheurs pour découvrir l’habitat et le calvaire des marins, surplombant la baie et retour par les quais.

24 pax maxi, port du masque obligatoire

Aperçu sur l’architecture et la rénovation de l’entrepôt des sels et la découverte du quartier du « Courtgain », avec ses maisons colorée et fleuries et le point de vue du calvaire des marins.

Entrepôt des Sels Quai Lejoille 80230 Saint Valery Sur Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00