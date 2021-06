Struth Struth Bas-Rhin, Struth Visite guidée du patrimoine juif Struth Struth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre organise le mercredi 14 juillet à 15h une visite guidée de la synagogue de Struth, un lieu rarement ouvert au public. Très présente au 19e siècle, la population juive représentait une part importante des habitants de ce petit village. La synagogue est le témoin de cette communauté juive qui a quasiment disparu aujourd'hui. Aux côtés de Christine Wolf, animatrice du patrimoine, découvrez l'histoire de ce joyau au cœur du village de Struth. Avec son banc de circoncision, son arche sainte, son étage qui était réservé aux dames, la synagogue de Struth est parfaitement conservée. Rendez-vous devant la synagogue, rue Principale. Durée : 1h – Gratuit. Sur inscription au 03 88 70 42 30, port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs.

