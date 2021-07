Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil, Seine-Saint-Denis Visite guidée du Nouveau Théâtre de Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Qui n’a jamais rêvé de s’immiscer à pas feutrés dans l’envers du décor d’un théâtre ? Découvrir les espaces de répétition, faire un tour dans le labyrinthe des dessous de scène, découvrir les loges en passant par l’atelier des artistes et l’atelier de costumes… Laissez-vous guider dans les coulisses du Nouveau théâtre de Montreuil et découvrez son architecture originale, ses volumes, couleurs et puits de lumière. En complément de la visite : A 15h : présentation de la nouvelle saison avec Mathieu Bauer et des artistes complices A 18h : spectacle Buster de Mathieu Bauer Pour toute réservation à la présentation de saison, vous pouvez bénéficier d’un tarif à 11 euros pour le spectacle (en réservant sur place ou par téléphone)

sur inscription auprès de la billetterie

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Nouveau théâtre de Montreuil vous ouvre ses portes… Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

