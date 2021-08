La Mure-Argens Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence, La Mure-Argens Visite guidée du Musée de la Minoterie Musée de la Minoterie La Mure-Argens Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

La Mure-Argens

Visite guidée du Musée de la Minoterie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Trois horaires de visites guidées sont proposées les samedi 18/09 et dimanche 19/09 : 11h, 15h et 16h

Sur inscription

Venez profiter d’une visite guidée pour découvrir le dédale de machines du musée. Musée de la Minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, La Mure-Argens Autres Lieu Musée de la Minoterie Adresse route d'Allos, 04170 La Mure-Argens Ville La Mure-Argens lieuville Musée de la Minoterie La Mure-Argens