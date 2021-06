Visite guidée du Grand équipement documentaire du Campus Condorcet interprétée en LSF Grand équipement documentaire – Campus Condorcet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aubervilliers.

Visite guidée du Grand équipement documentaire du Campus Condorcet interprétée en LSF

Grand équipement documentaire – Campus Condorcet, le samedi 18 septembre à 11:30

Visite guidée du Grand équipement documentaire du Campus Condorcet interprétée en LSF ————————————————————————————- **Le Grand équipement documentaire, dessiné par Elisabeth de Portzamparc, accueillera dès novembre les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales** dans l’ensemble de ses espaces de consultation. Découvrez un ambitieux projet de mutualisation de bibliothèques, de centres de documentation et d’archives et visitez des lieux encore fermés au public.

sur inscription, places limitées à 20, clôture des inscriptions le 12 septembre

Découvrez un ambitieux projet de mutualisation de bibliothèques, de centres de documentation et d’archives et visitez des lieux encore fermés au public.

Grand équipement documentaire – Campus Condorcet 10 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Aubervilliers Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00