La Loupe Château des Vaux Eure-et-Loir, LA LOUPE Visite guidée du domaine Château des Vaux La Loupe Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Visite guidée du domaine Château des Vaux, 18 septembre 2021, La Loupe. Visite guidée du domaine

Château des Vaux, le samedi 18 septembre à 15:00 Entrée libre par groupe de 20 personnes pour les visites. Port du masque obligatoire

Visite guidée en costume d’époque avec balade en calèches du domaine privé appartenant à Apprentis d’Auteuil. Visites commentées du château (salons, écuries, serres..), animations et danses médiévales Château des Vaux Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240 La Loupe La Loupe Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE Autres Lieu Château des Vaux Adresse Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240 La Loupe Ville La Loupe lieuville Château des Vaux La Loupe