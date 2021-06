Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine, Essonne Visite guidée du château de Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin Bouray-sur-Juine Catégories d’évènement: Bouray-sur-Juine

Visite guidée du château du Mesnil-Voysin : Au programme : visite du four à pain, du pigeonnier (escalier à monter),de la chapelle, de l’appartement des compagnons, du hall d’honneur et du grand salon vert. Visite en boucle toute la journée (courte interruption pendant la pause de midi). Vous ne pourrez pas manquer le guide ! Mesures sanitaires en vigueur à respecter. Visite guidée du château de Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

