Fontenay-lès-Briis Champ des divinités païennes Essonne, Fontenay-lès-Briis Visite guidée du Champ des divinités païennes Champ des divinités païennes Fontenay-lès-Briis Catégories d’évènement: Essonne

Fontenay-lès-Briis

Visite guidée du Champ des divinités païennes Champ des divinités païennes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fontenay-lès-Briis. Visite guidée du Champ des divinités païennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Champ des divinités païennes

Le Champ des divinités païennes est un parc de sculptures monumentales, érigé par le poète sculpteur Robert Le Lagadec. Trente années de travail sont réunies dans ce lieu magique. « Des géants de métal apostrophant le ciel ». Champ des divinités paiennes Champ des divinités païennes 20 rue du Bon Puits 91640 Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Fontenay-lès-Briis Étiquettes évènement : Autres Lieu Champ des divinités païennes Adresse 20 rue du Bon Puits 91640 Fontenay-lès-Briis Ville Fontenay-lès-Briis lieuville Champ des divinités païennes Fontenay-lès-Briis