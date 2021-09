Saint-Étienne Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l'Innovation Loire, Saint-Étienne Visite guidée du Centre des Savoirs pour l’Innovation Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

À cette occasion, vous découvrirez comment ce bâtiment a été pensé et construit pour penser l’enseignement et la recherche de demain. Vous pourrez visiter le nouveau Learning Center, les plateformes technologiques, le Fablab et la salle de créativité !

Sur inscription. Pour les visites, prévoyez le pass sanitaire et le masque.

Venez visiter le nouveau bâtiment des Forges, un lieu dédié à l’innovation, la création, l’enseignement et la recherche de l’Université à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino 420000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

