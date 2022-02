Visite guidée du bourg de Monein Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée du bourg de Monein Monein, 3 octobre 2022, Monein. Visite guidée du bourg de Monein Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Monein

2022-10-03 14:00:00 – 2022-10-03 Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 5 EUR Venez découvrir l’histoire de Monein, de sa naissance à son âge d’or au 16ème siècle, ses nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée grâce au Jurançon, aux foires agricoles… Pendant cette visite guidée, revivez l’évolution du patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l’histoire de la ville. Retrouvez également l’évolution de l’habitat béarnais au travers de l’observation des façades du bourg de Monein. Venez découvrir l’histoire de Monein, de sa naissance à son âge d’or au 16ème siècle, ses nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée grâce au Jurançon, aux foires agricoles… Pendant cette visite guidée, revivez l’évolution du patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l’histoire de la ville. Retrouvez également l’évolution de l’habitat béarnais au travers de l’observation des façades du bourg de Monein. +33 5 59 12 30 40 Venez découvrir l’histoire de Monein, de sa naissance à son âge d’or au 16ème siècle, ses nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée grâce au Jurançon, aux foires agricoles… Pendant cette visite guidée, revivez l’évolution du patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l’histoire de la ville. Retrouvez également l’évolution de l’habitat béarnais au travers de l’observation des façades du bourg de Monein. OT CDB

Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Monein

dernière mise à jour : 2022-01-05 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Ville Monein lieuville Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Visite guidée du bourg de Monein Monein 2022-10-03 was last modified: by Visite guidée du bourg de Monein Monein Monein 3 octobre 2022 Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques