Place Fontaine couverte, le dimanche 19 septembre à 15:00

Rendez-vous à 15 h, place Fontaine-Couverte pour le parcours “sculptures en ville” puis 16 h 30 à l’atelier, 16 avenue Jean Moulin à Romans.

Inscription obligatoire. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Visite guidée des sculptures de Toros en ville, puis de l'atelier romanais du sculpteur, pour découvrir le parcours et l'œuvre de Toros, décédé en 2020.

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

