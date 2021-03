Rilhac-Lastours Jardin de l'An Mil à nos jours Haute-Vienne, Rilhac-Lastours Visite guidée dégustation au Jardin de l’An Mil Jardin de l’An Mil à nos jours Rilhac-Lastours Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rilhac-Lastours

Jardin de l’An Mil à nos jours, le samedi 5 juin à 14:30

Retrouvez Claire, Herboriste diplômée, pour une visite guidée dans les jardins médiévaux de Rilhac-Lastours. Vous pourrez rencontrer les plantes médicinales de ce lieu magique. Apprenez en plus sur leur histoire, leurs multiples utilisations en cuisine, pour la santé au quotidien ou bien pour la beauté. Et terminez la visite par une dégustation sauvage…!

Gratuit

Visite guidée en compagnie de Claire Laval, herboriste Jardin de l’An Mil à nos jours 1 rue Gouffier de Lastours, 87800 Rilhac-Lastours, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Rilhac-Lastours Haute-Vienne

2021-06-05T14:30:00 2021-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rilhac-Lastours Autres Lieu Jardin de l'An Mil à nos jours Adresse 1 rue Gouffier de Lastours, 87800 Rilhac-Lastours, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Ville Rilhac-Lastours