Rouen Pont Corneille Rouen, Seine-Maritime Visite guidée de Rouen et ses gares Pont Corneille Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée de Rouen et ses gares Pont Corneille, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rouen. Visite guidée de Rouen et ses gares

Pont Corneille, le samedi 18 septembre à 10:00

La visite guidée est assurée en tandem entre la Métropole de Rouen et SNCF Réseau. Sur le site de la première gare de Rouen, les conférenciers retraceront l’histoire des gares de Rouen rive droite et rive gauche, hier, aujourd’hui et demain, dans le cadre d’une balade urbaine animée et guidée. Le samedi 18 septembre, à 10h et pour une durée d’1h30. La visite accueillera 30 personnes maximum, qui devront obligatoirement s’inscrire préalablement via le [lien d’inscription](https://www.weezevent.com/rouen-et-ses-gares). Visite guidée assurée en tandem entre la Métropole de Rouen et SNCF. Sur le site de la première gare de Rouen, les conférenciers retraceront l’histoire des gares de Rouen. Pont Corneille Rive gauche, 76000 Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Pont Corneille Adresse Rive gauche, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Pont Corneille Rouen