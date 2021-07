Joigny Église Saint-Thibault Joigny, Yonne Visite guidée de l’orgue de l’église Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Visite guidée de l’orgue (datant de 1842) de l’église Saint-Thibault de Joigny en compagnie de l’sssociation des Amis des orgues de Joigny. Cet orgue est classé Monument Historique. Visite limitée à 10 personnes maximum, premiers arrivés, premiers servis. Attention : cette visite nécessite de montée un certain nombre de marches pour arriver jusqu’à l’orgue.

Gratuit. Nombre limité à 10 personnes. Premiers arrivés, premiers servis.

L’association des Amis des Orgues de Joigny présente l’instrument de grande qualité, orgue Daublaine et Callinet de 1842. Église Saint-Thibault Place Saint-Thibault 89300 Joigny Joigny Yonne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

