Sous la conduitre de la propriétaire, venez découvrir l’intérieur du château habité. Exposition guidée inédite: « secrets d’objets, objets secrets », découverte d’objets ancienss rares et insolites. Visite sans guide des jardins, de la roseraie et « nouveau » du jardin musical des Murmures.

9,50 €, gratuit <18 ans En compagnie de la proriétaire, une visite guidée du château et découverte exceptionnelle d'objets rares anciens Château de Mesnil-Geoffroy 2 chemin de la Dame Blanche, 76740 Ermenouville Ermenouville Seine-Maritime

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

