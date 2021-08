Brioude Sous-préfecture de Brioude Brioude, Haute-Loire Visite guidée de l’Hôtel de la Sous-Préfecture Sous-préfecture de Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Visite guidée de l’Hôtel de la Sous-Préfecture Sous-préfecture de Brioude, 18 septembre 2021, Brioude. Visite guidée de l’Hôtel de la Sous-Préfecture

le samedi 18 septembre à Sous-préfecture de Brioude

Dans le cadre des 38ème Journées européennes du Patrimoine 2021 le S.M.A.T. du Haut-Allier et les services de la Sous-préfecture de Brioude vous proposent le samedi 18 septembre une visite guidée de l’Hôtel de la Sous-préfecture à 10h et à 14h Ces visites guidées gratuites seront encadrées par les guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier en présence d’un représentant de la sous-préfecture. Le rendez-vous est fixé devant la Sous-Préfecture, rue du 14 juillet à Brioude. En application des nouvelles directives gouvernementales, le Pass sanitaire vous sera demandé pour assister à la visite guidée. Cette visite guidée s’effectuera dans le respect des gestes barrières, distanciation physique et port du masque obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Pour faciliter la gestion de groupe (20 personnes maximum par visite), nous vous demandons de réserver obligatoirement avant le jeudi 17 septembre au 04 71 77 28 30 ou par mèl : [[m.avont@haut-allier.com](mailto:m.avont@haut-allier.com)](mailto:m.avont@haut-allier.com)

GRATUIT / RESERVATION OBLIGATOIRE AU 04 71 77 28 30

Visite guidée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier Sous-préfecture de Brioude Rue du 14 juillet, 43100 Brioude Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Sous-préfecture de Brioude Adresse Rue du 14 juillet, 43100 Brioude Ville Brioude lieuville Sous-préfecture de Brioude Brioude