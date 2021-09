Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Visite Guidée de l’exposition temporaire “La Garonne et ses poissons migrateurs” Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Maison Garonne, le samedi 25 septembre à 15:00

La Garonne s’expose ! Explorez le paysage à vue d’oiseau, plongez au coeur du fleuve et partez à la rencontre de la biodiversité ! Laissez-vous surprendre par cette exposition interactive et vous ne regarderez plus la Garonne de la même manière !

2€/personne – tout public – réservation conseillée.

Avec L’association MIGADO – exposition interactive Maison Garonne 2 rue du quai notre dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:00:00

