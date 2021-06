Rouen Musée National de l'Education - centre d'expositions - Maison des Quatres fils Aymon Rouen, Seine-Maritime Visite guidée de l’exposition « L’élève Flaubert : nous étions à l’étude » Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Visite guidée de l’exposition temporaire : « L’élève Flaubert, nous étions à l’étude » par le commisaire d’exposition Nicolas Coutant Dans le cadre l’année Flaubert qui célèbre le bicentenaire de sa naissance, le Musée national de l’Education s’intéresse, à travers cette exposition,à la formation intellectuelle que reçoit le jeune Gustave Flaubert au Collège Royal de Rouen de 1832 à 1839. Elle revient en particulier sur l’enseignement dispensé dans ce type d’établissement sous la monarchie de Juillet, mais aussi sur le rôle joué auprès du futur écrivain par certains professeurs, notamment Adolphe Chéruel, ainsi que sur les lectures qui lui sont proposées. Exposition temporaire du 3 juillet au 31 octobre 2021

Musée National de l'Education – centre d'expositions – Maison des Quatres fils Aymon 185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen

