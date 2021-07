Montceau-les-Mines Embarcadère Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Visite guidée de L’Embarcadère Embarcadère Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Visite guidée de L’Embarcadère Embarcadère, 18 septembre 2021, Montceau-les-Mines. Visite guidée de L’Embarcadère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Embarcadère

L’équipe de l’Embarcadère propose de faire découvrir cet équipement culturel : son fonctionnement, les métiers du spectacle, ses secrets,…. de la billetterie à la fosse d’orchestre située sous la scène en passant par la galerie d’exposition.

Visites guidées pour un groupe de 15 personnes sur réservations préalables

Véritable patrimoine de Montceau-les-Mines, l’Embarcadère a ouvert ses portes le 29 octobre 1979 et est aujourd’hui un théâtre municipal à la programmation éclectique Embarcadère Place des droits de l’Homme 71300 Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu Embarcadère Adresse Place des droits de l'Homme 71300 Montceau-les-Mines Ville Montceau-les-Mines lieuville Embarcadère Montceau-les-Mines