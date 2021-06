Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Visite Guidée de l’église Saint-Yves de la ville Hellio Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite Guidée de l’église Saint-Yves de la ville Hellio Saint-Brieuc, 4 août 2021-4 août 2021, Saint-Brieuc. Visite Guidée de l’église Saint-Yves de la ville Hellio 2021-08-04 16:00:00 – 2021-08-04 17:30:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Bretagne Si vous n’avez jamais visité cette église contemporaine, son style épuré et brut vous surprendra. L’architecte Louis Arretche a utilisé des matériaux dit « pauvres ». L’ardoise, le bois brut et le béton travaillé avec pertinence créent des ambiances différentes tout en laissant la lumière chatoyante des vitraux transparaître. Cette visite sera agrémentée d’un petit concert.

Visite accessible PMR, personnes malentendantes, handicap mental archivesmunicipales@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 55 22 https://archives.saint-brieuc.fr/a/12/venir-aux-archives/ Si vous n’avez jamais visité cette église contemporaine, son style épuré et brut vous surprendra. L’architecte Louis Arretche a utilisé des matériaux dit « pauvres ». L’ardoise, le bois brut et le béton travaillé avec pertinence créent des ambiances différentes tout en laissant la lumière chatoyante des vitraux transparaître. Cette visite sera agrémentée d’un petit concert.

Visite accessible PMR, personnes malentendantes, handicap mental Visuel libre de droit dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51224#-2.77943