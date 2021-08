Versailles Cathédrale Saint-Louis Versailles, Yvelines Visite guidée de l’Eglise Saint-Symphorien de Versailles Cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**La cathédrale Saint-Louis de Versailles est une église de style rocaille construite par l’architecte Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne.** Historique sur le parvis puis déambulation dans l’église. L’église présente de nombreux tableaux réalisés par les meilleurs peintres du XVIIIème et XIXème siècle, et des vitraux exceptionnels de la manufacture de Sèvres dans la chapelle de la Vierge. Un grand orgue commandé à Louis Alexandre Clicquot et terminé par son fils François Henri en 1761. Un monument sculpté du Duc de Berry par JamesPradier de 1821-1823 et quelques autres sculptures.

Entree libre avec masque

