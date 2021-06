Les Andelys Place Saint sauveur,27700 Eure, Les Andelys Visite guidée de l’église Saint-Sauveur Place Saint sauveur,27700 Les Andelys Catégories d’évènement: Eure

Les Andelys

Visite guidée de l’église Saint-Sauveur Place Saint sauveur,27700, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Les Andelys. Visite guidée de l’église Saint-Sauveur

Place Saint sauveur, 27700, le dimanche 19 septembre à 16:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’église Saint-Sauveur du Petit-Andely. Le guide vous parlera de son histoire au coeur de ce quartier historique, de son architecture mais également de son riche mobilier et de ses vitraux. Début des visites à 16h et 17h.

Inscription recommandée, départ des visites à 16h et 17h

Découvrez l’église Saint sauveur du Petit Andely. Son histoire, architecture, son mobilier et ses vitraux Place Saint sauveur,27700 Place saint sauveur, 27700 Les Andelys Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Les Andelys Autres Lieu Place Saint sauveur,27700 Adresse Place saint sauveur, 27700 Ville Les Andelys lieuville Place Saint sauveur,27700 Les Andelys