Visite guidée de la ville en allemand Bischwiller, 3 octobre 2021, Bischwiller.

Visite guidée de la ville en allemand 2021-10-03 14:30:00 – 2021-10-03

Bischwiller Bas-Rhin

La ville de Bischwiller, construite au début de XIIIe siècle, n’était à l’origine qu’un lieu de chasse de l’évêque de Strasbourg, aujourd’hui c’est une ville qui possède une histoire et un patrimoine riche. Parcourez les rues de notre cité et découvrez, à la lumière des connaissances et des anecdotes de nos guides, ses maisons à colombages, dont certaines sont classées monuments historiques, ses églises, son château, ses maisons ouvrières et son environnement verdoyant. 1h de plaisir partagé.

Venez voyager dans le temps et au fil des rues de Bischwiller pour mieux connaitre la ville et ses secrets.

+33 3 88 53 71 54

