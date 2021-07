Marcigny Musée de la Tour du Moulin Marcigny, Saône-et-Loire Visite guidée de la ville de Marcigny Musée de la Tour du Moulin Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Comme un musée hors-les-murs, invitation à une balade sur les pas des hommes et des femmes qui ont fait l’histoire de la ville et lui ont donné quelques-uns de ces emblématiques bâtiments.

Réservation conseillée

De la Tour au musée, cette visite guidée a pour objectif de faire le lien entre le bâtiment qui accueille le musée, les collections du musée et la ville de Marcigny. Musée de la Tour du Moulin 7-9 rue de la tour 71110 Marcigny Marcigny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

