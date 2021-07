Joigny Parc du chapeau Joigny, Yonne Visite guidée de la rive-gauche de Joigny, en longeant l’Yonne Parc du chapeau Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Parc du chapeau, le samedi 18 septembre à 17:30

La visite sera effectuée par une guide-conférencière de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien.

Gratuit, RDV devant le parc du Chapeau

Découvrez Joigny au fil de l’eau Parc du chapeau Rue Des Soeurs Lecoq, 89300 Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

