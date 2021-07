Joigny Porte du bois Joigny, Yonne Visite guidée de la porte du bois Porte du bois Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Porte du bois, le samedi 18 septembre à 10:30

La visite sera faite par une guide-conférencière de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien.

Participation libre, RDV devant la porte du Bois

Découvrez cette porte du XIIIème siècle et l’ancienne fortification de la ville Porte du bois 36 Rue de la Porte du Bois, 89300 Joigny Joigny Yonne

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

