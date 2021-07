Saint-Julien Musée Claude Bernard Rhône, Saint-Julien Visite guidée de la maison natale de Claude Bernard Musée Claude Bernard Saint-Julien Catégories d’évènement: Rhône

À quelques pas du musée, la maison natale vous invite à découvrir le scientifique sous un nouveau jour. En toute simplicité, les Amis du musée vous feront découvrir la famille de Claude Bernard et son enfance. Entre émotion et simplicité, laissez-vous charmer par cette maison beaujolaise au lustre d’antan, qui a vu grandir l’un des plus grands scientifiques de notre histoire. Attention pépite ! À quelques pas du musée, la maison natale ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire entrer dans l’intimité du scientifique. Musée Claude Bernard 414, route du musée, 69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien Rhône

