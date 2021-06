Villeneuve-d'Ascq Halle aux trains Nord, Villeneuve-d'Ascq Visite guidée de la Halle aux Trains Halle aux trains Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée de la Halle aux Trains Halle aux trains, 15 juin 2021-15 juin 2021, Villeneuve-d'Ascq. Visite guidée de la Halle aux Trains

Halle aux trains, le mardi 15 juin à 14:30

Découvrez la Halle aux Trains, construite en 1864. En intérieur, son écomusée vous plongera dans l’univers du cheminot à travers diverses pièces exposées : pupitre de conduite, outillage, matériel SNCF… En extérieur, montez à bord d’une locomotive à vapeur*, la 141 TC 51, sortie en 1932 des ateliers d’Hellemmes et d’une BB 12004 électrique conçue entre 1954 et 1961 ; toutes ayant circulé sur le réseau Nord. Les membres de l’AAATV (Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur) vous accueillent avec plaisir pour cette découverte du patrimoine ferroviaire. _* l’accès à la locomotive est autorisée mais elle ne peut circuler._ * Mardis 15 juin, 13 juillet, 14 septembre de 14h30 à 16h * 2,50 € * RV à la Halle aux Trains, 10 rue des Martyrs à Villeneuve d’Ascq * Réservation au +33(0)3 20 43 55 75 ou sur [[ot@villeneuvedascq-tourisme.eu](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)

2,50€ – Inscription et paiement préalables obligatoires auprès de l’Office de Tourisme

1h30 – laissez-vous emporter par l’univers des cheminots ! Halle aux trains 10, rue des Martyrs 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-15T14:30:00 2021-06-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Étiquettes évènement : Autres Lieu Halle aux trains Adresse 10, rue des Martyrs 59650 villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Halle aux trains Villeneuve-d'Ascq