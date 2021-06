Visite guidée de la gare du Petit Anjou Gare du Petit Anjou, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Jean-de-Linières.

Gare du Petit Anjou ——————- ### Venez découvrir le train dans sa gare historique L’association des Amis du Petit Anjou vous propose de venir découvrir le fruit de 35 ans de préservation et de restauration du patrimoine industriel de ce train départemental (1893-1948/1955). Depuis 2017, la gare historique située à Saint Jean de Linières est en cours de restauration, avec le concours de la Fondation du Patrimoine, pour accueillir voitures-voyageurs, wagons, draisine et lorry. Dans le contexte de la crise sanitaire Covid19 (respect des gestes barrière et du masque), l’association vous reçoit sur le site pour une visite guidée et commentée afin de connaitre l’histoire de ce train départemental qui sillonna le Maine-et-Loire. Le bâtiment-voyageurs est en cours de restauration et ne sera pas accessible, mais visible de l’extérieur sur le parcours de visite tout comme les deux voitures-voyageurs (1ère classe voiture Ac21, et Seconde classe voiture B111 classée monument historique), la draisine qui seront accessibles selon l’affluence pour profiter d’un trajet sur les 250 mètres de voies métriques dans l’emprise de la gare. Tout au long de cette visite, l’association vous fera partager leur projet d’une ligne touristique de 7 à 8 km entre Saint-Jean-de-Linières et Angers pour un voyage hors du temps.

Tarif unique : 4,00 €, Gratuit pour les enfants moins de 7 ans

Venez découvrir le site de la gare du Petit Anjou dans une ambiance 1900, visites guidées par des conférenciers en tenue d’époque.

Gare du Petit Anjou 9 route de Bouchemaine 49070 Saint Jean de Linières Saint-Jean-de-Linières Maine-et-Loire



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00