Visite extérieure de la commanderie. Rappel historique sur les croisades, la création des ordres Templiers, Saint jean de Jérusalem. La création au XIIe de la commanderie de Valcanville, ses évolutions, son histoire, sa place dans la vie locale. La restauration en cours permet de mettre en évidence des constructions du XIIe au XVIIIe siécles. La visite de la commanderie fait suite à la visite de l’église. leurs histoires sont liées.

Pour répondre aux obligations sanitaires l’inscription préalable est souhaitable.. Préférence pour le texto à l’appel direct

La commanderie créée début du XIIe par les Templiers fait l'objet actuellement d'une importante restauration. permet de découvrir des vestiges des constructions du XII au XVIII

