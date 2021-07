Périgny Closerie Falbala - Fondation Dubuffet Périgny, Val-de-Marne Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Périgny Catégories d’évènement: Périgny

Val-de-Marne

Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet Closerie Falbala – Fondation Dubuffet, 18 septembre 2021, Périgny. Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Closerie Falbala – Fondation Dubuffet

La Closerie Falbala (construite entre 1970 et 1973 en béton et résine époxy, de 1610 m²) simulacre d’un jardin clos de murs, entoure la Villa Falbala, demeure sans fenêtres conçue exprès par Jean Dubuffet pour abriter le Cabinet logologique (1967-1969) « chambre d’exercice philosophique » de l’artiste, haut lieu du mental.

Sur réservation par téléphone

Oeuvre majeure de Jean Dubuffet, la Closerie Falbala a été classée Monument historique en novembre 1998. Elle est située sur un terrain proche des anciens ateliers de sculpture de l’artiste. Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Sente des Vaux / Ruelle aux chevaux 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Périgny, Val-de-Marne Autres Lieu Closerie Falbala - Fondation Dubuffet Adresse Sente des Vaux / Ruelle aux chevaux 94520 Périgny-sur-Yerres Ville Périgny lieuville Closerie Falbala - Fondation Dubuffet Périgny