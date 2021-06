Le Havre Bibliothèque universitaire du Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée de la Bibliothèque universitaire Le Havre Normandie Bibliothèque universitaire du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Bibliothèque universitaire ————————– Inaugurée en 2006, la bibliothèque universitaire est l’oeuvre des architectes René et Phine-Week Dottelonde. La visite guidée permettra de découvrir l’architecture contemporaine du lieu, son escalier hélicoïdal et de vous présenter ses espaces publics et internes.

15 participants maximum, durée : 1h.

Découverte de l’architecture, présentation des services et missions. Bibliothèque universitaire du Havre 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

