du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque Constable Sur réservation (places limitées), inscriptions auprès du pôle Culture et Patrimoine de Cluny : 03 85 59 89 49 (lundi au vendredi) ou courriel

La ville de Cluny vous propose deux visites guidées de la bibliothèque Constable, actuellement fermée au public. Bibliothèque Constable Rue de l’abbatiale, Parc abbatial, 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

