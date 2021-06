Visite guidée d’Argenton avec panier garni Argenton-sur-Creuse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Argenton-sur-Creuse.

Visite guidée d’Argenton avec panier garni 2021-07-09 10:30:00 – 2021-08-27 12:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Allié le culturel et la gastronomie : la visite de la ville d’Argenton et son riche passée vous sera contée et pour finir déguster des produits locaux salés ou sucrés, ce sera la surprise.

©teddyverneuil