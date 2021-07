Melun Office de tourisme Melun Val de Seine Melun, Seine-et-Marne Visite guidée « Crimes et châtiments » Office de tourisme Melun Val de Seine Melun Catégories d’évènement: Melun

Office de tourisme Melun Val de Seine, le vendredi 17 septembre à 20:30 Visite guidée gratuite avec inscription obligatoire

C’est parti pour une balade dans Melun à la tombée de la nuit. Ecoutez les histoires curieuses du passé et revivez les diverses affaires criminelles qui ont marqué la ville. Office de tourisme Melun Val de Seine 26 place Saint-Jean 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

