Visite guidée “Cœur de Saint-Sever” Saint-Sever, 11 août 2021, Saint-Sever.

Visite guidée “Cœur de Saint-Sever” 2021-08-11 15:00:00 – 2021-08-11 16:30:00 Place du Tour du Sol Office de Tourisme Landes – Chalosse

Saint-Sever Landes

Visite guidée des principaux monuments de Saint-Sever : l’abbaye bénédictine, le couvent des Jacobins et leurs cloîtres. Au long du parcours admirez les façades des hôtels particuliers et, plus inattendu, l’entrée d’une maison du XIXe siècle, pavée de mosaïques du IVe siècle, provenant de la villa antique d’Augreilh. De 2 à 9 personnes sur Rdv.

+33 5 58 76 34 64

Paul Meyranx

