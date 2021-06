Cavillargues Château de La Fare Cavillargues, Gard Visite guidée Château de La Fare Cavillargues Catégories d’évènement: Cavillargues

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Fare

Visite du château de La Fare : ses façades Renaissance et montée en haut de la tour médiévale avec vue sur les alentours de Cavillargues.

Masque obligatoire

Château médiéval remanié à la Renaissance. Château de La Fare rue de La Fare, 30330 Cavillargues Cavillargues Gard

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

