Drudas Château de Drudas Drudas, Haute-Garonne Visite guidée Château de Drudas Drudas Catégories d’évènement: Drudas

Haute-Garonne

Visite guidée Château de Drudas, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Drudas. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Drudas

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Drudas, monument historique du XVIIIe siècle, vous ouvre ses portes.

Une visite par heure, par groupes de 10 personnes maximum, selon mesures gouvernementales. Le port du masque est obligatoire

Venez visiter le château de Drudas, monument historique du XVIIIe siècle, rénové avec passion. Château de Drudas Le village, 31480 Drudas Drudas Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drudas, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Drudas Adresse Le village, 31480 Drudas Ville Drudas lieuville Château de Drudas Drudas