Monléon-Magnoac Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Hautes-Pyrénées, Monléon-Magnoac Visite guidée Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Monléon-Magnoac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Monléon-Magnoac

Visite guidée Chapelle Notre-Dame-de-Garaison, 18 septembre 2021, Monléon-Magnoac. Visite guidée

le samedi 18 septembre à Chapelle Notre-Dame-de-Garaison

Chapelle du XVIe siècle. Boiseries de Pierre Affre de Toulouse (1635). Peintures murales fin XVIe siècle (1580). Façade extérieure de la chapelle datant de 1620. Cloître de 1630. Trois apparitions de la vierge Marie à la jeune bergère « Anglèze » de Sagagnan, 1515. Allées des chênes classées le 22/02/1923. Visite guidée. Chapelle Notre-Dame-de-Garaison 65670 Monléon-Magnoac Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Monléon-Magnoac Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Adresse 65670 Monléon-Magnoac Ville Monléon-Magnoac lieuville Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Monléon-Magnoac