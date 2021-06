Rosny-sous-Bois Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Visite guidée augmentée de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Visite guidée augmentée de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Visite guidée augmentée de l’Hôtel de Ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois

Venez visiter l’Hôtel de Ville en version 2.0 ! Suivez les archivistes municipaux dans cette découverte originale et historique de ce bâtiment emblématique des Trente Glorieuses. Aspects sociaux, historiques et architecturaux seront mis en lumière à l’aide de documents d’archives inédits, flashables via QR codes ou accessibles sur iPad.

Entre 12 et 15 personnes maximum.

Visite guidée augmentée de l’Hôtel-de-Ville e Rosny-sous-Bois Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois 20 rue Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Adresse 20 rue Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois Ville Rosny-sous-Bois lieuville Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois