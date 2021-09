Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée : Astronomythes Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée : Astronomythes Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 27 octobre 2021, Toulouse. Visite guidée : Astronomythes

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, le mercredi 27 octobre à 11:00

Au cours de cette visite, découvrez les mythes qui se cachent derrière le nom des constellations. A partir des sculptures du musée, plongez dans les récits mythologiques qui ont donné leurs noms, entre autre, à la Grande Ourse, aux Gémeaux ou encore aux Poissons. Les dieux et héros antiques peuplent encore le ciel ! Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Adresse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse