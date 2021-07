Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Visite guidée Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’abbaye vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 18h. Retrouvez l’exposition “L’art roman, de la sculpture au masque, d’après l’oeuvre du Maître de Cabestany”, les visites guidées historiques et les visites commentées du jardin médiéval.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

