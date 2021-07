Argentan Argentan Argentan, Orne Visite guidée : A la découverte de Saint-Martin-des-Champs Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite guidée : A la découverte de Saint-Martin-des-Champs Argentan, 29 août 2021-29 août 2021, Argentan. Visite guidée : A la découverte de Saint-Martin-des-Champs 2021-08-29 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-29 18:30:00 18:30:00

Les dimanches à Saint Martin, visite découverte de l'église et lecture de ses peintures murales qui sont le témoin du passé mouvementé de la plus ancienne église d'Argentan.

